Solaris, al via in Austria test con autobus a idrogeno

L'autobus a idrogeno Urbino viaggia da qualche giorno per le strade della Carinzia. Solaris ha infatti iniziato la presentazione del suo veicolo alimentato a idrogeno nel corso di una conferenza tenutasi a Villach, durante la quale rappresentanti del Land federale della Carinzia e dell'operatore ÖBB Postbus hanno parlato dei loro piani per l'acquisto di autobus a idrogeno.

L'incontro ha anche segnato il lancio simbolico di un ciclo di test dell'autobus Urbino, effettuato dagli operatori del trasporto urbano austriaco. L'evento ha fornito anche l'opportunità di approfondire lo stato della tecnologia applicata dal costruttore nel veicolo a idrogeno. "Gli autobus a emissioni zero - ha dichiarato Javier Calleja, CEO di Solaris Bus & Coach - sono il futuro del trasporto pubblico. In qualità di uno dei maggiori produttori di veicoli per il trasporto urbano in Europa, ci sentiamo responsabili della definizione di tendenze il cui criterio principale è la nostra attenzione per l'ambiente e per il comfort degli abitanti delle città. Siamo felici che un numero crescente di paesi sono interessati alla tecnologia a idrogeno, che è una soluzione 'green' e integra l'offerta di mobilità elettrica".

I rappresentanti degli operatori di trasporto locali presenti alla conferenza hanno presentato i piani relativi allo sviluppo della flotta nei prossimi anni.