Mobilità sostenibile, colosso cinese Sunra sceglie Mobee Srl

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Il colosso cinese Sunra, leader nella progettazione e commercializzazione di veicoli elettrici con circa 2 milioni di veicoli prodotti ogni anno e una rete di circa 10mila punti vendita in 70 Paesi, ha siglato una partnership con Mobee, start up fondata da Stefano Amici e Davide Morando che dispone di E-Cargo Bike e Scooter elettrici.

La collaborazione punta a migliorare il servizio di Sunra e di Mobee in Italia, nell'ottica di una circolazione dei mezzi e delle merci che possa ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente.

"Si tratta di una partnership molto importante per noi - commenta Chen Lizhou, amministratore delegato di Sunra EV Italia -. La nostra intenzione è di crescere ancora, perseguendo obiettivi sempre più soddisfacenti che intendiamo centrare entro la fine del 2021. Mobee è una realtà nuova, in cui intravediamo un grande potenziale. Infatti, non abbiamo avuto alcuna esitazione nel credere fortemente in questa collaborazione, certi che insieme faremo parecchia strada, investendo nella mobilità green e sostenibile".

Sunra EV Italia dispone di prodotti di qualità ad alto contenuto tecnologico, nonché di una fornitura di ricambi gestita direttamente sul nostro territorio, grazie all'interfaccia diretta e privilegiata con Sunra EV Global. Nel 2012 Sunra è stata inserita nella classifica dei top 500 brand cinesi di maggior valore al mondo e al primo posto come industria produttrice di mezzi elettrici in Cina. Nel 2008 ha sponsorizzato le Olimpiadi di Pechino come unico fornitore di veicoli green. (ANSA).