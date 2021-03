Collaborazione Abb-Amazon per flotte elettriche

ABB e Amazon Web Services (Aws), società di comparto di Amazon, hanno avviato una collaborazione per sviluppare congiuntamente una soluzione digitale basata su cloud per la gestione in tempo reale della flotta di veicoli elettrici.

Lo rende noto un comunicato di ABB, secondo il quale "la soluzione ottimizzerà l'uso efficiente dei veicoli elettrici e accelererà l'elettrificazione delle flotte di trasporto, aiutando gli operatori di flotte in tutto il mondo a mantenere la continuità del business al 100% durante la transizione verso la modalità completamente elettrica".

La collaborazione combinerà l'esperienza di ABB, nella gestione dell'energia, nella tecnologia di ricarica e nelle soluzioni di mobilità elettrica con il portafoglio unico delle tecnologie cloud e le competenze software di AWS.

La nuova piattaforma, il cui lancio è previsto nella seconda metà del 2021, interviene dal punto di ricarica per arrivare alla dashboard dei dati dell'intero parco auto e "renderà la gestione della flotta di veicoli elettrici più efficiente e massimizzerà l'affidabilità", conclude il comunicato.