Peugeot e-Expert, consegne ultimo miglio a zero emissioni

Le consegne in città viaggiano a zero emissioni. Accade a bordo del nuovo Peugeot e-Expert, veicolo 100% elettrico che favorisce un nuovo modo di lavorare, in grado di sfruttare al meglio i tanti vantaggi della trazione elettrica.

Il trend infatti è ormai chiaro: la crescita esponenziale dell'e-commerce ed i limiti imposti dai differenti colori delle regioni in tempo di Covid hanno ribaltato la dinamica degli acquisti.

Non deve quindi stupire il crescente interesse verso i veicoli commerciali leggeri, destinati al trasporto verso il cosiddetto "ultimo miglio". La novità che riguarda i veicoli 100% elettrici parla esattamente questo linguaggio, consentendo l'accesso libero alle più costose zone a traffico limitato e un risparmio anche in termini di sosta.

Ma i vantaggi economici non si fermano qui, grazie all'esenzione del bollo per 5 anni (per sempre in Lombardia e Piemonte, come esempio), alla polizza assicurativa più leggera, ed un risparmio sulle spese di manutenzione, pari a circa il 40%.

A tutto ciò si somma un nuovo livello di comfort, per chi deve stare al volante per buona parte della giornata lavorativa.

La guida di un veicolo elettrico porta con sé un primo vantaggio: il cambio ha un unico rapporto che garantisce esemplare fluidità di marcia, per sfruttare i 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia istantaneamente disponibile.

Le vibrazioni ed il suono dei motori a combustione interna sono solo un ricordo a bordo di nuovo e-Expert, senza contare che nelle fredde mattine d'inverno si può preriscaldare l'abitacolo quando il veicolo è collegato alla colonnina di ricarica, così da iniziare la giornata di lavoro con la giusta temperatura.

Peugeot e-Expert offre la scelta tra due livelli di autonomia: 200 km per la batteria da 50 kWh oppure 300 km per quella da 75 kWh, calcolati col rigoroso ciclo WLTP che misura la percorrenza reale su strada.

Posizionata sotto il pianale, la batteria di trazione non sottrae volume di carico, mantenendo le prerogative legate al trasporto, nel confronto con la versione con motore endotermico di Expert. Anche l'altezza massima continua ad essere contenuta in 1,90 m, garantendo così accesso ai parcheggi sotterranei.

Rimane comunque la possibilità di scelta tra diverse lunghezze per adattarsi al meglio ai differenti impieghi professionali: compact (da 4,61 metri), standard (4,96 metri) e Long (5,31 metri). Con una capacità di traino fino a 1.000 kg ed un carico utile che arriva alla stessa soglia, nuovo e-Expert mostra anche il dinamismo di un'offerta commerciale che affianca alle tradizionali proposte d'acquisto la formula "senza pensieri" del noleggio a lungo termine Free2Move Lease.