Renault Trucks, obiettivo 'spina' per ogni segmento

Un'offerta elettrica per ogni segmento, è l'obiettivo di Renault Trucks che continua a investire nella mobilità elettrica. Dal 2023 l'offerta 100% elettrica sarà infatti disponibile per i segmenti distribuzione, costruzione e lungo raggio. Per supportare questi sviluppi l'azienda sta anche creando un'organizzazione dedicata alla mobilità elettrica. Una trasformazione, quella in atto per Renault Trucks, che entro 30 anni porterà la casa costruttrice ad avere una flotta a zero emissioni. Considerando una durata di vita di almeno dieci anni, tutti gli autocarri prodotti entro il 2040 dovranno funzionare senza combustibili fossili. Se lo scorso marzo 2020 è iniziata la produzione in serie della seconda generazione di veicoli elettrici nello stabilimento di Blainville-sur-Orne, Renault Trucks commercializza attualmente una gamma 100% elettrica con un'offerta di veicoli da 3,1 t a 26 t.

Composta dai veicoli D Z.E., D Wide Z.E. e Renault Trucks Master Z.E. Sono in corso i preparativi per commercializzare un trattore Z.E. per soddisfare le esigenze del trasporto regionale e interregionale a partire dal 2023. Entro questa data sarà disponibile anche un'offerta completamente elettrica pensata per l'edilizia urbana. Renault Trucks sarà in grado di offrire una gamma di camion elettrici alimentati da celle a combustibile a idrogeno, principalmente per operazioni impegnative e pesanti a lungo raggio. "La mobilità elettrica è al centro della nostra strategia e puntiamo ad avere una posizione leader in questo campo - ha affermato Bruno Blin, presidente di Renault Trucks - e puntiamo a rendere elettrico il 35% delle nostre vendite nel 2030. Entro il 2040 tutte le nostre gamme di veicoli saranno al 100% senza combustibili fossili".