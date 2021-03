Porsche, nel 2030 carbon neutral nell'intera catena valore

Entro il 2030 Porsche intende raggiungere la neutralità in termini di CO2 sull'intera catena del valore, includendo tutte le fasi della vita di un'automobile e della gestione dell'azienda. E lo farà tagliando le emissioni e non acquistando certificati verdi.

"Non vogliamo compensare la CO2, ma evitando di emetterla - ha detto Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG in un evento a margine della conferenza annuale sui risultati finanziari - Non vogliamo comprare certificati di CO2 da altre aziende, bensì evitare del tutto di generare emissioni. Già oggi dove non è possibile risparmiare energia, usiamo elettricità proveniente da fonti rinnovabili". Blume ha ribadito che "la sostenibilità è un elemento importante della nostra 'Strategia 2030' e lo è in senso olistico, cioè a livello economico, ecologico e sociale. Abbiamo lanciato un programma di decarbonizzazione globale con un obiettivo preciso in mente: raggiungere la neutralità carbonica su tutta la catena del valore entro il 2030".

Questo approccio a 360 gradi fa di Porsche un vero pioniere nell'industria automobilistica. già nel 2021 tutti i principali impianti, come quelli di Zuffenhausen, Weissach e Lipsia, hanno raggiunto la neutralità climatica attraverso l'uso di energia rinnovabile e biogas.

"L'Accordo di Parigi pone come traguardo il 2050, molti concorrenti il 2040, ma non si tratta di battere un record, si tratta di essere responsabili. Ogni singolo progresso è importante - continua Blume - il prossimo passo sarà quello di esigerlo anche dai nostri fornitori. Oggi chiunque sviluppi per nostro conto celle per batterie deve produrle esclusivamente con energia sostenibile. Le batterie vengono ancora prodotte secondo un procedimento che richiede molta energia".

Il presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG ha aggiunto che "obbligando i nostri fornitori a usare energia sostenibile, l'impronta di carbonio migliorerà notevolmente. E al più tardi entro dieci anni, la stessa batteria sarà riciclabile per oltre il 90%. Allo stesso tempo, in futuro ridurremo le sostanze inquinanti contenute nelle batterie, come ad esempio il cobalto".

Porsche ha raggiunto un altro importante traguardo: la Taycan Cross Turismo sarà infatti la prima vettura che sarà CO2-neutrale per tutto il ciclo di utilizzo. Nei prossimi dieci anni, Porsche investirà più di un miliardo di euro in turbine eoliche, energia solare e altre misure di tutela del clima.