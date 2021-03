Nuove colonnine Enel X a Settimo Torinese

Tre nuove colonnine "fast recharge" per i veicoli elettrici sono state installate da Enel a Settimo Torinese in via della Repubblica, via Castiglione e via Fantina.



"Le colonnine sono utilizzabili da chiunque abbia un'auto elettrica, occorre semplicemente dotarsi di una tessera ricaricabile dei vari operatori", dice l'assessore comunale all'Ambiente e Mobilità, Alessandro Raso. Il progetto fa parte del protocollo di intesa siglato a gennaio 2020 tra Enel X e l'amministrazione comunale. "È un nuovo passo per la strada che porta a una Settimo più sostenibile e innovativa - aggiunge la sindaca Elena Piastra - è importante che al processo di innovazione partecipino tutti: gli investitori privati, gli enti pubblici e i cittadini". Le nuove stazioni di ricarica appena installate sono compatibili con tutti i veicoli elettrici in commercio e "rendono Settimo all'avanguardia in termini di innovazione e sostenibilità", aggiunge Chiara Bronco, responsabile marketing e-mobility di Enel X.