Peugeot, il power of choice alla base dell'ecomobilità

Peugeot si adatta allo scenario delle smart cities con un impegno globale a favore dell'elettrificazione e si prefigge l'obiettivo di disporre di una gamma al 100% elettrificata a partire dal 2023. Ciò è già possibile grazie a veicoli con vocazione cittadina come le nuove Peugeot e-208 ed e-2008, ma anche grazie a una gamma completa di veicoli commerciali 100% elettrici, in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasporto e di consegna.



Fornitore di mobilità a 360º grazie alla sua gamma di biciclette, scooter e monopattini elettrici, ma anche per la presenza dei suoi veicoli nelle flotte di car-sharing (come Free2Move), Peugeot offre anche soluzioni rispettose dell'ambiente per soddisfare le esigenze di mobilità dell''ultimo miglio'.



Il Power of Choice è uno dei pilastri dell'offerta tecnologica di Peugeot. La nuova generazione di veicoli elettrificati offre ai clienti del brand la possibilità di scegliere il tipo di alimentazione più adatta alle proprie esigenze e utilizzi, senza sacrificare il design, il comfort, il livello di equipaggiamenti, l'abitabilità, la capacità di carico o il piacere di guida, storicamente presente nel Dna della casa. La scelta del modello non viene più condizionata dall'alimentazione. Questa filosofia è già una realtà. Nelle autovetture, con la e-208 e la e-2008, ma anche 3008 Hybrid & Hybrid4, 508 Hybrid e 508 SW Hybrid e nei veicoli commerciali, con e-Expert, e-Traveller ed e-Boxer. Offrono tutti lo stesso spazio di carico e le stesse funzioni di aiuti alla guida delle loro rispettive versioni benzina e Diesel.



Alla stregua delle autovetture della gamma Peugeot, le versioni elettrificate dei suoi veicoli commerciali non scendono a compromessi né sulle prestazioni utili, né sulla modularità, né sulle trasformazioni specifiche per i clienti professionisti e permettono di accedere ai centri delle città senza limitazioni.



La gamma dei veicoli commerciali Peugeot sarà elettrificata al 100% entro fine 2021.



Quanto alla mobilità dell'"ultimo miglio", Peugeot dispone di una vasta gamma di biciclette, scooter e monopattini elettrici.



Nel mondo delle due ruote, l'eF01, il cui design è stato realizzato dal Peugeot Design Lab, rivoluziona il mercato delle bici elettriche pieghevoli. Pesa meno di 20 kg grazie al suo telaio in alluminio, si piega in soli 10 secondi e rimane sempre carico grazie alla stazione di ricarica su misura che può essere installata nel bagagliaio della 3008, ad esempio. (ANSA).