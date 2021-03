Enel X, al via cantiere da 2,5 milioni a Roma

Con lavori stimati in 2,5 milioni di euro, Enel X ha aperto a Roma il primo cantiere che sfrutta il superbonus 110% e il meccanismo dello sconto in fattura.

L'intervento, sulla facciata di un palazzo d'epoca di via Tacito, consiste nella messa in sicurezza dell'immobile in ambito sismico.

"I condomini hanno un grande vantaggio, utilizzano il credito fiscale per ristrutturare completamente il palazzo", spiega l'amministratore delegato di Enel X, Francesco Venturini, all'apertura del cantiere dove sottolinea che "rendere più efficiente e sicuro il patrimonio immobiliare italiano è uno dei pilastri della strategia" della società. Il deputato Riccardo Fraccaro (M5S) a margine dell'evento commenta: "il superbonus incarna un cambio di paradigma epocale: lo Stato si fa realmente promotore di un modello in cui crescita economica e sostenibilità ambientale corrono insieme". Mentre il senatore Gianni Girotto (M5S), presidente della Commissione Industria del Senato, si impegna "a semplificarne la burocrazia, rimuovere una serie di ostacoli, anche interpretativi". "Il cantiere aperto oggi - dichiara l'onorevole Martina Nardi (Pd), presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera - testimonia come la misura del Superbonus sia riuscita a cogliere a pieno gli obiettivi per cui è nata e che ci eravamo posti: cioè rilanciare la conversione ecologica delle abitazioni con impianti energetici più efficienti e al tempo stesso garantire maggiore sicurezza contro le calamità naturali".