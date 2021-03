Energia: Fimer rafforza struttura con tre nuovi manager

Fimer, l'azienda italiana quarta al mondo come produttore di inverter per il fotovoltaico e uno dei maggiori costruttori di colonnine per la ricarica di auto elettriche, spinge sul percorso di crescita internazionale.



Dopo l'acquisizione del ramo solar di ABB rafforza la sua struttura manageriale con tre nuove nomine, Roberto Basile, in precedenza Brand Manager di Yamaha Motor Europe è il nuovo Chief Marketing Officer; Florian Chan, già Director Distribution per l'Europa in Sungrow Deutschland, prende la carica di Managing Director per la divisione Residenziale; Maren Schmidt De Angelis, già top manager in Hanwha QCELLS e Orcan Energy, è la nuova Managing Director per la divisione Utility.