Via libera a pista ciclabile dal Forlivese al mare

Via libera alla realizzazione di una pista di circa 27 chilometri sugli argini del fiume Montone. Una pista ciclabile che dalle colline di Castrocaro, nel forlivese, arriverà a lambire il mare Adriatico all'altezza del Lido di Dante, nel ravennate, correndo lungo la valle del fiume. A darne notizia Legambiente di Ravenna e Forlì-Cesena.

"Un'ottima notizia - affermano le due associazioni ambientaliste in un comunicato congiunto - l'aspettavamo da 25 anni, da quando nel lontano 1996-97 si inaugurò, mettendo la prima pietra o in questo caso il primo cartello, di quello che a nostro parere sarebbe stato un bellissimo progetto che avrebbe portato i forlivesi ed i ravennati a vivere dalle sommità arginali, lo scorrere della vita del fiume al suo interno, dell'acqua, della vegetazione, della fauna e della biodiversità che caratterizza un corridoio ecologico. In questi 25 anni abbiamo continuato a stimolare gli amministratori delle rispettive realtà, ad organizzare pedalate, incontri, convegni, giornate di pulizie degli alvei e della foce dei Fiumi Uniti, richiamando le potenzialità di questo progetto. Continueremo certamente in questa direzione - conclude Legambiente - nell'ottica di sottolineare l'importanza dei nostri argini per conoscere e vivere il territorio".