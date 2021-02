Horizon-IrenGo: accordo su soluzioni mobilità elettrificata

IrenGO, linea di business del gruppo Iren dedicata alla mobilità elettrica a zero emissioni, e Horizon Automotive, mobility hub italiano specializzato nell'offerta di mezzi con tecnologia elettrificata, annunciano una partnership dedicata alla mobilità elettrica a zero emissioni. L'accordo consente di accedere ad una serie di proposte di veicoli elettrificati associati alla soluzione di un sistema di ricarica personalizzata.



In questo modo Horizon accompagnerà il cliente verso una mobilità sostenibile con proposte dedicate di veicoli elettrificati integrate con soluzioni di ricarica in grado di soddisfare tutte le esigenze.



Il cliente potrà selezionare l'auto green tra quelle in offerta o in pronta consegna, oppure sceglierla con il configuratore digitale Horizon; scegliere l'offerta migliore sul mercato grazie alla consulenza di Horizon; concordare con IrenGO la migliore soluzione di ricarica fatta su misura; avere visibilità dell'offerta di colonnine di ricarica pubblica presenti sul territorio. IrenGO propone diversi modelli e tipologie di stazioni di ricarica, oltre ad offerte di energia elettrica 100% green proveniente dagli impianti idroelettrici del gruppo per ricaricare rapidamente il veicolo. Ogni cliente può trovare la stazione di ricarica più adatta alle sue esigenze scegliendo fra wallbox e colonnine, adottando la corretta potenza di ricarica (da 3,7 kW a più di 50 kW), la modalità di accesso alla ricarica (libera o tramite autenticazione) ed il numero di prese (1-2).



Il cliente del noleggio, interessato ad avere un impianto, può contattare Horizon che si occuperà di attivare IrenGO che, in base alla vettura scelta e alle sue esigenze quotidiane, definendo la migliore proposta e, se necessario, effettuando anche un sopralluogo. Inoltre, per i privati, le aziende e per i propri dipendenti sono disponibili prodotti personalizzati di mobilità leggera che si completano di offerte di fornitura di energia elettrica totalmente da fonte rinnovabile.