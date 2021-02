Citroen, parte da C5 Aircross PHEV elettrificazione gamma

Citroën propone un'offerta elettrificata generalista, ispirata dall'utilizzo e dalle esigenze dei suoi clienti.



La casa del Double Chevron punta tutto sulla transizione energetica ampliando l'offerta di veicoli LEV (Low Emission Vehicle), in ogni segmento e su ogni mercato, per il maggior numero di persone.



Con il suv C5 Aircross hybrid plug-in, Citroën segna il passaggio a una gamma ampliata che si arricchirà velocemente di offerte 100% elettriche o ibride plug-in, in aggiunta ai motori termici performanti ed efficienti e alle offerte elettriche mirate.



C5 Aircross Hybrid Plug-in è il primo modello ibrido plug-in Citroën della Core Model Strategy, che porterà ad avere entro il 2023 l'80% della gamma con un'offerta elettrificata e poi il 100% nel 2025. A partire da questo suv quindi, tutti i nuovi modelli lanciati dalla marca disporranno di un'offerta elettrificata, segno dell'impegno di Citroën per una transizione energetica responsabile. Nuovo C5 Aircross Hybrid rappresenta una proposta versatile, per i clienti che desiderano beneficiare del meglio di entrambe le motorizzazioni: tutti i vantaggi della modalità 100% elettrica ZEV (Zero Emission Vehicle) in città per i tragitti quotidiani, e del motore termico per gli spostamenti più lunghi.



Con questa offerta di mobilità elettrificata estesa, Citroën soddisfa le esigenze dei clienti alla ricerca di una mobilità sostenibile, in particolare per i tragitti quotidiani effettuati tipicamente durante la settimana, ma senza rinunciare agli spostamenti più lunghi spesso all'insegna dell'evasione e della libertà.



L'offerta ibrida plug-in risponde alle esigenze dei clienti privati e delle aziende, che condividono la stessa necessità di un costo di utilizzo ottimizzato. Due profili di clienti attenti alla transizione energetica e alla ricerca di motorizzazioni parsimoniose e performanti, per una mobilità quotidiana pratica e senza limiti.