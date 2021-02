Anas: cerca nuovi ingegneri smart road e mobilità elettrica

Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato un percorso per potenziare alcuni settori strategici legati alle tecnologie Smart road, risparmio energetico, mobilità elettrica lungo la rete e manutenzione con la pubblicazione di avvisi di selezione per la ricerca complessiva di 20 ingegneri che dovranno operare in quattro settori specialistici quali Smart Road, Energy Mangement, Nuovi Sistemi Impiantistici, Impianti Tecnologici. Lo si legge in una nota di Anas.



Le risorse verranno inserite con contratto a tempo indeterminato, precisa Anas, spiegando che tra i requisiti essenziali è necessario aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni nelle mansioni richieste. I candidati interessati dovranno far pervenire la propria domanda, corredata dalla documentazione richiesta, entro il 29 marzo 2021.