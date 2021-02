Mobilità sostenibile, accordo tra Cna e Centro per idrogeno

Cna-Shv ed il Centro per idrogeno e mobilità elettrica di Bolzano gestito dall'Istituto per innovazioni tecnologiche (Iit) svilupperanno azioni congiunte per sensibilizzare le micro, piccole e medie imprese sulla tematica della mobilità lavorativa sostenibile. È quanto è stato concordato in un incontro tra Unione degli artigiani e delle piccole e medie imprese e Iit.



In particolare, saranno diffuse informazioni sull'idrogeno come carburante verde alternativo agli attuali combustibili fossili ed organizzati, appena ci saranno sul mercato i primi veicoli commerciali disponibili, appositi "test drive" con cui verificare di persona le performance e la reale autonomia delle vetture e dei furgoni alimentati a idrogeno.



Il presidente di Cna-Shv, Claudio Corrarati, ha spiegato, riferisce una nota, che l'associazione, quest'anno, "intende portare avanti sia le istanze di chi, in possesso di veicoli Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, non ha possibilità finanziaria per cambiarli e chiede soluzioni alternative ai blocchi anti-inquinamento, sia una parallela campagna informativa e, ove possibile, i test drive, sulla mobilità sostenibile e sui mezzi attualmente disponibili per rinnovare le flotte aziendali e anche le vetture familiari".