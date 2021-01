Un tetto di km per i veicoli più datati, progetto della Regione Piemonte

Il Comune di Vercelli ha aderito al sistema della Regione Piemonte "Move In", Monitoraggio dei veicoli inquinanti, che consente ai detentori di mezzi più datati, e di conseguenza con più emissioni nocive, di poter circolare. con un controllo delle emissioni a distanza e un tetto massimo di percorrenza di km, durante il periodo invernale sui territori dei Comuni che hanno aderito all'iniziativa. A darne notizia è il municipio vercellese. "Questa - spiega l'assessora comunale Patrizia Evangelisti - è un'opportunità favorevole per coloro che non hanno la possibilità di rottamare e sostituire mezzi vetusti ed inquinanti: restano confermati i divieti solo durante le giornate di limitazioni d'emergenza con i semafori arancione e rosso". A Vercelli in questi giorni le centraline di Arpa stanno rilevando concentrazioni basse di Pm10, nell'ordine di 20-30 microgrammi al metro cubo di polveri sottili.