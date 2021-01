Accordo tra Icona e Edision Future per mobilità elettrica Usa

La piemontese Icona Design Group, società di design con sedi a Torino, Shangai, Los Angeles, Tokyo e Dubai, ha siglato un accordo per lo sviluppo di veicoli elettrici con Edison Future, controllata del gruppo Spi Energy, per progettare insieme linee inedite di veicoli a propulsione completamente elettrica, pensate per il trasporto di persone e merci.

L'accordo si rivolge innanzitutto al mercato Usa, con la prospettiva futura di espansione in altre aree del mondo.

L'obiettivo di Spi Energy, produttore e distributore di soluzioni per l'energia fotovoltaica, tramite la collaborazione con Icona è "diventare leader nel trasporto eco-sostenibile, volgendo l'attenzione principalmente sull'efficientamento energetico e l'innovazione nella progettazione".

I primi veicoli frutto della collaborazione vedranno la luce negli Usa nel 2021 e includeranno diverse innovazioni come l'utilizzo di materiali ultraleggeri, intere superfici di pannelli solari per la ricarica delle batterie e avanzate architetture dell'albero di trasmissione elettrico che saranno incentrate principalmente sull'efficienza dei veicoli.

Nel 2018, al Salone Internazionale di Ginevra, Icona ha presentato Nucleus la prima concept car pensata per essere totalmente autonoma.