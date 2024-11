Pirelli da record in Moto2 e Moto3

Lo scorso weekend a Barcellona si è conclusa la stagione 2024 dei Campionati Moto2 e Moto3, la prima per Pirelli in qualità di fornitore esclusivo dei due Campionati Mondiali. Per l'occasione la multinazionale italiana ha festeggiato dodici mesi di record nei 40 Gran Premi disputati (20 GP per ciascuna classe), tra cui 37 giri record assoluti della pista e 32 nuovi giri veloci di gara, con passo gara migliorato in 34 occasioni rispetto all'anno scorso.

"All'inizio della stagione le incognite erano molte perché piloti e team erano abituati da anni a lavorare con altre coperture e i telai delle moto erano ottimizzati per le gomme del precedente fornitore - ha commentato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli - ma il potenziale dei nostri pneumatici è emerso molto velocemente e i risultati non hanno tardato ad arrivare. In generale, poi, le gare sono state combattute e belle da guardare a tutto vantaggio dello spettacolo in pista".

E in vista della prossima stagione ha poi aggiunto: "Adesso stiamo già lavorando in ottica 2025 per continuare a migliorarci - ha proseguito Barbier - l'anno prossimo sarà difficile battere tutti questi record ma introdurremo qualche novità interessante che crediamo verrà molto apprezzata da team e piloti mantenendo così alta la competitività e spettacolarità dei campionati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA