Bmw Motorrad a Lucca Comics con scooter elettrico CE 02

Bmw Motorrad torna al Lucca Comics & Games, in scena dal 30 ottobre al 3 novembre, con il nuovo Bmw CE 02. Nel corso della nuova edizione dell'evento, il CE 02, veicolo elettrico della gamma Urban Mobility di Bmw Motorrad, rappresenterà la nuova mobilità sostenibile su due ruote e porterà il suo design avanguardista al Riot Stadium, in uno spazio espositivo arricchito da un'opera esclusiva del duo creativo Van Orton.

Il Bmw CE 02 si connetterà così con l'estetica del festival, sempre alla ricerca di novità che sfidano le convenzioni. Il festival è noto, infatti, per attrarre una comunità di appassionati che rende omaggio al mondo del fumetto, del gioco e del cosplay.

La partecipazione di CE 02 al festival sarà accompagnata da uno scenario creato dal celebre duo artistico Van Orton, composto dai fratelli gemelli Stefano e Marco. Gli artisti sono noti per il loro stile che fonde iconografia pop anni '80 e '90 con un'estetica ispirata alle vetrate delle chiese e ai loro audaci colori che prendono vita nelle opere con innesti simmetrici e linee luminose.



