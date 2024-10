Ducati World Première all'insegna di Scrambler

E' stato un nuovo appuntamento all'insegna di Scrambler, quello della Ducati World Première 2025 che oggi ha svelato al pubblico due nuovi modelli per la famiglia Scrambler, ovvero l'Icon Dark, il più essenziale della gamma, oltre al Full Throttle che si rinnova nella colorazione e con una livrea in stile veicoli da competizione degli anni 70.





Il primo dei due modelli presentati oggi, l'Icon Dark, è quello pensato per esprimere l'essenza più pura di Scrambler, eliminando il superfluo e puntando sul look nero opaco, tra l'eleganza minimalista della seconda generazione di Scrambler e il divertimento della 'Land of Joy' di casa Scrambler, di cui Icon Dark rappresenta la porta d'ingresso.

Il cuore del design fa capo al nero che si estende a tutto il motore così come la livrea da utilizzare come fosse una tela, per giocare con le possibilità di personalizzazione che da sempre sono parte integrante del mondo Scrambler. La cover serbatoio è infatti l'elemento distintivo dello Scrambler di seconda generazione, personalizzabile a piacimento con la tavolozza di tinte a disposizione.

Il gioco di sfumature prosegue fra i diversi materiali utilizzati per la realizzazione della moto, a cominciare dal parafango anteriore e dai convogliatori, nel look total black della Icon Dark. Il logo Scrambler sul serbatoio è poi ora più moderno e in linea con la grinta del nero opaco. I fianchetti essenziali e il codino sportivo fanno il resto.

Lo Scrambler Full Throttle, dal canto suo, è la proposta più sportiva inserita nella gamma Scrambler e si ispira alle competizioni del Flat Track statunitense sugli ovali di terra. A caratterizzare il modello sono, tra gli altri dettagli, le tabelle portanumero laterali che riportano il numero 62, con riferimento a quel 1962 che ha visto debuttare il primo Ducati Scrambler.

Il carattere sportivo del Full Throttle 2025 è sottolineato anche dal rivestimento della sella e dalla livrea heritage in nero e bronzo, colore ripreso anche dai cerchi in alluminio e ispirata alle moto e auto da competizione degli anni Settanta.

Distintivi anche la finitura nera dei paracalore dello scarico e delle cover laterali anteriori.

Il manubrio è ribassato e a sezione variabile, mentre il parafango anteriore corto e il codino sportivo, privo del parafango posteriore, esaltano ancora di più l'anima Tracker della Full Throttle. Il silenziatore Termignoni omologato, poi, pensa al suono della moto, dotata anche di frecce a LED Ducati Performance e del Ducati Quick Shift up/down di serie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA