Pirelli vittoriosa a Portimão con Toprak RazgatlÕoğlu

Sfruttando il potenziale offerto dai pneumatici SC0 di sviluppo in specifica D0661, al posteriore, in accoppiata con l'anteriore SC2 di gamma, Toprak RazgatlÕoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha completato il tris di vittorie nel Pirelli Portuguese Round all'Autodromo Internacional do Algarve in Portogallo, conquistando anche entrambe le gare della domenica dopo Gara 1 vinta il sabato.

Vittoria anche per Yari Montella (Barni Spark Racing Team Ducati) in Gara 2 del WorldSSP. Scattato dalla pole position, dopo la vittoria di sabato in Gara 1 ed equipaggiato con la stessa combinazione di pneumatici di gamma SC1 anteriore e SC0 posteriore, l'italiano di Ducati ha vinto di nuovo per distacco, con un vantaggio di quasi sei secondi su Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing).

"La Superpole Race - ha commentato Giorgio Barbier, direttore Racong Pirelli - ci ha offerto una sfida interessante dal punto di vista dei pneumatici: sulla carta la SCX era la soluzione più adatta per trovare la massima performance di grip in condizioni di caldo, ma la grande confidenza e quel margine extra di grip che i piloti hanno trovato nella D0661 rispetto alla SC0 standard ha indotto sei di loro a scommettere sulla nuova specifica. Tra questi anche Razgatlioğlu, che è stato il più bravo ad interpretarla".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA