World Ducati Week 2024, programma ricco di eventi

È partito il conto alla rovescia per la World Ducati Week 2024, in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli'. In questi giorni, il team Ducati ha reso noto il programma del weekend all'insegna di emozioni, passione e divertimento.

Sul sito ufficiale e sulla WDW App è disponibile il calendario di attività più ricco nella storia del World Ducati Week con eventi che si uniscono ad altre esperienze continuative su tutte e tre le giornate di evento, come ad esempio la mostra dedicata alla storia della famiglia 916 e la presenza del Truck - Team MX, con il nuovo capitolo di Ducati nel motocross. Il ritmo del WDW2024 sarà molto alto fin dalla giornata di apertura di venerdì 26 luglio. Nella mattinata lo spettacolo in pista si aprirà con il Lap of Honour che coinvolgerà tutti i piloti presenti all'evento, comprese alcune delle leggende che hanno portato in trionfo le Rosse di Borgo Panigale sui circuiti di tutto il mondo. Carl Fogarty, Troy Bayliss, Carlos Checa, Régis Laconi e Rubén Xaus si uniranno ai piloti odierni e gireranno uno accanto all'altro con le proprie moto da gara, celebrando l'orgoglio di essere Ducatisti.

Nel pomeriggio di venerdì sono in programma i primi momenti di azione della Lenovo Race of Champions: una gara unica al mondo che vedrà ben 15 Campioni Ducati Corse sfidarsi a suon di sorpassi e giri veloci in sella a Panigale V4. Al termine delle qualifiche cominceranno le operazioni di allineamento per la Parata, un altro dei riti del WDW più amati dai Ducatisti.

Partendo da un giro di pista del circuito di Misano, il serpentone di moto attraverserà le strade della Riviera Romagnola toccando i comuni di Cattolica, Misano Adriatico e Riccione per condurre migliaia di appassionati fino al Bagno Samsara Beach di Riccione, luogo della festa 'Land of Joy at the Beach'. Il Samsara Beach ospiterà in questa edizione anche l'immancabile "Rustida", a cui farà seguito una serata di musica e divertimento per celebrare i 10 anni di Scrambler.

Sabato 27 luglio è prevista un'altra attività celebrativa in pista, riservata ai possessori di Ducati 916 , che vedrà protagonisti Carl Fogarty e Troy Bayliss in un omaggio a una famiglia di moto che celebra nel 2024 il suo 30° anniversario.

Poco dopo i riflettori si focalizzeranno sulla griglia di partenza della Lenovo Race of Champions, il momento clou della festa. Il roster di piloti iscritto a questa gara è di un livello incredibile con oltre 20 Titoli Mondiali in pista.

Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP in carica), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Campione del Mondo WorldSBK in carica), Nicolò Bulega (Campione del Mondo WorldSSP in carica), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenn Irwin, Álex Márquez, Marc Márquez, Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Michael Ruben Rinaldi sono pronti a darsi battaglia per conquistare l'ambito trofeo, disegnato per l'occasione dal Centro Stile Ducati.

Al termine della Lenovo Race of Champions si accenderà il "Saturday Night Show" del World Ducati Week, che si aprirà con l'invasione di pista da parte della folla di tifosi per celebrare il podio della gara e, dopo aver consentito a tutti i partecipanti di mangiare in circuito grazie a una serie di food-truck predisposti nel paddock, proseguirà con una festa in pista, che trasformerà il Misano World Circuit in una discoteca a cielo aperto sulle note dei DJ-set di Fargetta, Marco Melandri e Rudeejay.

Per il programma di sabato, rinominato "La Notte dei Campioni", è stato creato un biglietto dedicato che consente l'accesso all'evento a partire dalle 15 fino a tarda notte.

Nell'area dedicata al fuoristrada saranno disponibili le pillole di DRE Adventure, l'experience di guida DRE Academy ideata per gli appassionati che desiderano imparare tutti i segreti della guida off-road, mentre dal piazzale esterno del Misano World Circuit partiranno i Road Test Ride con l'opportunità di fare un tour con i modelli della gamma Ducati, accompagnati da staff qualificato. Tra le novità di quest'anno c'è la possibilità di svolgere anche i Road Test Drive, al volante di Lamborghini.

All'interno del paddock, infine, durante tutte le giornate si susseguiranno i Ducati Talk. Anche l'edizione 2024 del World Ducati Week, come ormai da tradizione, sarà arricchita da un'anteprima esclusiva di prodotto, dedicata ai partecipanti all'evento. All'interno del paddock sarà allestito uno spazio riservato a questa novità, che consentirà agli appassionati di vedere da vicino e toccare con mano un nuovo modello Ducati.

