La velocità del Moto Guzzi Fast Endurance in scena a Varano

Un fine settimana all'insegna della velocità per il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance che è tornato in azione all'autodromo di Varano de Melegari, dove i partecipanti si sono sfidati in sella alle Moto Guzzi V7 equipaggiate con Kit Racing GCorse e gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS.

In pista è andata in scena lo 'special event', con i piloti chiamati per la prima volta a cimentarsi singolarmente in due distinte gare sprint con partenza da fermo, anziché nella consueta mini endurance con cambio pilota e il via in stile Le Mans.

La novità ha consentito a tutti di vivere anche una gara in stile Gran Premio, pur mantenendo intatta la filosofia del monomarca dell'aquila. La classifica finale della tappa di Varano è infatti stata stilata sommando il tempo di gara dei due piloti dell'equipaggio, all'insegna dello spirito di squadra.

Ad ottenere la vittoria nelle due gare sono stati Emiliano Bellucci e Alberto Rota, compagni di squadra nel Team Oldrati AR#28. Nella prima gara, Bellucci è scattato dalla pole position con il nuovo record del tracciato per la Moto Guzzi V7 in versione racing in 1'17"367.

Nella seconda gara sprint, scattato bene dalla pole Alberto Rota è riuscito a contenere gli attacchi di Antonio Bellicini (Guaracing Factory Team). La classifica finale per somma dei tempi ha visto vincitore il Team Oldrati AR#28, accompagnato sul podio dalle coppie Fornasiero-Rossignoli (Team dei Rapaci 1, rispettivamente terzo e quarto nelle proprie gare), e Padoan-Lanza (Team dei Rapaci 3, giunti al quarto e al quinto posto nelle rispettive sprint).

Con 40 punti ancora in palio nelle due mini endurance in programma nella tappa conclusiva di Misano, dove si correrà anche l'endurance in notturna la sera di sabato 12 ottobre, la sfida per il titolo rimane ancora aperta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA