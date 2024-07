Bmw amplia gamma Gs con la R 1300 Adventure

Con la nuova bicilindrica Gs R 1300 Adventure, il brand Bmw Motorrad amplia la sua offerta di moto da godere su strada e offroad con una proposta ricca di carattere, anche estetico e la promessa di viaggi avventurosi " dal Sahara all'Himalaya". Votata sia al touring a lungo raggio sia al fuoristrada, è stata profondamente rivista rispetto al modello precedente e presenta novità al telaio, al motore, alla carena e offre migliori soluzioni per il carico. Anche la dotazione risulta incrementata: ai proiettori full Led a matrice, l'equipaggiamento speciale aggiunge fari ausiliari, manopole riscaldate, controllo automatico della velocità di crociera con funzione freno, sistema Abs Pro per i freni e accensione senza chiave Keyless ride.

Più compatto rispetto al passato, il propulsore da 145 Cv prevede una nuova disposizione dell'albero a camme e la trasmissione collocata sotto il motore. Si tratta del boxer Bmw più potente mai prodotto in serie.

Il telaio principale a guscio in lamiera d'acciaio, oltre a essere stato ottimizzato in termini di spazio di montaggio, offre una rigidità migliorata. Al posto della precedente struttura tubolare in acciaio, la nuova R 1300 GS Adventure vanta poi un telaietto posteriore in tubolare reticolare in alluminio. "La guida della ruota anteriore Evo Telelever con elemento di flessione e la nuova guida della ruota posteriore Evo Paralever - sottolineano dalla Germania - garantiscono una precisione di guida e una stabilità di marcia ancora maggiori.

La nuova sospensione elettronica Dynamic suspension adjustment (Dsa) fa un ulteriore passo avanti, combinando la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con una corrispondente regolazione del coefficiente K della molla ("rigidità della molla"), a seconda della modalità di guida selezionata, delle condizioni di guida e delle manovre".

I nuovi bauletti in alluminio, anche con agganci magnetici, integrati come interfacce elettriche per le prese di ricarica Usb e l'illuminazione, possono essere integrati con capacità di carico aggiuntiva grazie a una serie di opzioni selezionabili dal catalogo accessori.





La dotazione optional, inoltre, include il controllo adattivo dell'altezza della moto che assicura una regolazione completamente automatica dell'altezza in base alle condizioni di utilizzo. Altezza che si abbassa di 30 mm da fermo e a basse velocità. L'ulteriore opzione comfort permette un'altezza standard più bassa di 20 mm.

"L'aspetto della nuova Bmw R 1300 GS Adventure - sottolinea Christof Lischka, responsabile sviluppo BMW Motorrad - attirerà sicuramente l'attenzione. La più grande delle GS non è solo visivamente diversa dalla sorella più piccola. Mai prima d'ora il comfort di seduta, l'ergonomia e la protezione dal vento e dalle intemperie sono stati combinati in modo così armonioso con la precisione di guida, l'eccezionale comfort delle sospensioni e la fluidità di marcia".



