Moto Morini torna al mondo custom con Calibro

È un ritorno nel mondo del segmento custom, quello di Moto Morini con la nuoca Calibro. Pensata e progettata dal Centro Stile Italiano del brand di Trivolzio, è declinata nelle versioni Cruiser e Bagger, quest'ultima con borse laterali rigide da 19lt e batwing di serie.

Dopo aver aperto i propri confini con l'apertura di una filiale in California, Moto Morini allarga quindi i propri orizzonti portando a compimento la realizzazione di un modello diverso dai soliti standard delle moto cruiser, attraverso un progetto ideato e disegnato nel Centro Stile europeo di Moto Morini, dal team italiano della casa motociclistica.





La ricetta utilizzata da tecnici e designer è quella che per ingredienti ha linee muscolose e caratteristiche pensate per adattare la moto allo stile di vita dei motociclisti, offrendo molti spunti per ulteriori possibilità di personalizzazione in base ai gusti.

Il cuore della moto è il motore bicilindrico parallelo che già equipaggia la gamma Morini, rivisitato per garantire fluidità di marcia e semplice manutenzione, grazie all'uso della cinghia dentata nella trasmissione finale. La posizione di guida è rilassata come da stile cruiser, con la possibilità di scegliere la posizione delle pedane.

La ciclistica è il tratto comune a tutta la gamma Moto Morini con il telaio, una robusta doppia culla in acciaio, che abbraccia il propulsore. Il doppio ammortizzatore posteriore punta ad look vintage. Non mancano gli accessori per rendere la Calibro una moto personalizzabile.



