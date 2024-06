Aprilia RS 660 Extrema tra prestazioni e facilità di guida

Divertimento e doti dinamiche da principessa della pista, sono gli ingredienti per la 'ricetta' di Aprilia RS 660 Extrema, protagonista di recente anche sull'asfalto del circuito di Misano. L'edizione 2024 di Aprilia All Stars, andata in scena una manciata di giorni fa a Misano Adriatico, è stata anche l'occasione per portare in pista, durante la Race of Stars, la sportiva della casa di Noale.

Il regolamento della gara, stilato in collaborazione con FMI, prevedeva che le RS 660 Extrema fossero esattamente come uscite dalla linea di montaggio, con la sola eccezione degli specchi retrovisori e del portatarga, asportati per l'uso in pista. I piloti hanno quindi corso con RS 660 Extrema in configurazione originale e con il sistema ABS regolarmente attivo.

Il risultato è stata una sfida scattata con una scenografica partenza in stile Le Mans e che ha visto i piloti utilizzare tutto il potenziale della media sportiva versione Extrema, cioè la più sportiva e leggera in gamma, con 166 kg a secco per 100 CV, gommata per l'occasione con coperture Pirelli Diablo Supercorsa SC1.

La gara ha visto prevalere la coppia formata da Miguel Oliveira, pilota MotoGP del team Trackhouse e dalla leggenda MotoGP Loris Capirossi. Ed è stato proprio il pilota portoghese del team Trackhouse a siglare il giro record, in 1'45"467, a dimostrazione delle grandi doti prestazionali e la facilità di guida della RS 660.

L'equipaggiamento di serie della moto prevede un più leggero impianto di scarico omologato by SC Project con terminale in carbonio posizionato sul lato destro (e non più sotto il motore). Al contenimento generale del peso contribuiscono inoltre il parafango anteriore e il puntale sotto il motore dall'inedito design, entrambi realizzati in carbonio.

L'estrazione sportiva di RS 660 Extrema è enfatizzata poi anche dal codino monoposto (la sella passeggero è fornita a corredo della moto). Alla ricca dotazione elettronica già di serie su RS 660 (che comprende traction control, ABS cornering, engine brake, engine map, wheelie control tutti regolabili) RS 660 Extrema aggiunge anche il software che consente di settare il cambio quick shift in configurazione rovesciata, ideale per la pista.



