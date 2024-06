Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling a tempo d'orologio

Un motore che scandisce il tempo con la precisione di un orologio. E probabilmente questo il senso della nuova Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling, l'edizione limitata nata dalla collaborazione tra Motorcycles e Breitling. I due brand hanno unito le forze per dar vita a una special edition caratterizzata da una precisione estrema nelle finiture, prestazioni e uno stile che prende spunto dal nuovo cronografo Breitling Chronomat B01 42 Triumph, disponibile in abbinamento alla moto.

Chi sceglierà la nuova Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling in edizione limitata ha infatti l’opportunità unica di acquistare un Chronomat B01 Triumph Owners Exclusive su Breitlin.com abbinato alla moto, disponibile solo su ordinazione. Ogni orologio, con quadrante in carbonio, cinturino in pelle di coccodrillo marrone, avra’ il fondello inciso con il medesimo numero progressivo della propria Triumph Speed Triple. Limitata a soli 270 unità in tutto il mondo, la Speed Triple 1200 RR Breitling è caratterizzata da una colorazione distintiva, con dettagli in oro dipinti a mano, sella in pelle marrone con cuciture francesi, terminale Akrapovič e parti in fibra di carbonio ultraleggera.

Lo stile Breitling torna anche nei dettagli, con la schermata di avviamento personalizzata, logo inciso al laser sul badge installato al centro dell’asse posteriore e un distintivo logo Breitling sul serbatoio, in oro. La Speed Triple 1200 RR è poi arricchita in questa versione dalle sospensioni semiattive Öhlins, oltre che da una semi-carena che strizza l’occhio alla pista. La nuova Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition è disponibile da giugno 2024 in sole 270 unità, con un prezzo nel mercato italiano di 25.995 euro.

