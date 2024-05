Ducati e Supreme insieme tra velocità e stile

Stile e velocità sono gli ingredienti della nuova avventura comune a Ducati e Supreme, che si uniscono in una collaborazione inedita firmata Drudi Performance. Da un lato la sportività del mondo Ducati e dall'altra le linee di Supreme, hanno dato vita ad una collezione in serie limitata composta di uno Streetfighter V4 S, di capi tecnici coordinati e di una serie di proposte lifestyle.

Il design della collezione si rifà al box logo bianco e rosso di Supreme. Dallo stile Supreme, poi, questa capsule riceve anche l'approccio alla distribuzione, perché tutta la collezione, compresa la moto, sarà disponibile in serie molto limitata e per un periodo di tempo ben definito.

In collaborazione con Supreme, Aldo Drudi ha realizzato una livrea ricca di dettagli, nello stile tipico del marchio newyorkese, che rendono lo Streetfighter V4 Supreme un'opera pop, impreziosita da componenti tecniche che la rendono ancora più unica, come le pinze freno anteriori Brembo Stylema e i cerchi che vedono l'unione del logo Supreme al tag colorato, elemento stilistico che caratterizza tutte le Ducati più recenti.

Il numero progressivo dell'esemplare è riportato sulla testa di sterzo e come tutte le Ducati da collezione più pregiate, lo Streetfighter V4 Supreme viene consegnato in un'esclusiva cassa di legno, all'interno della quale è inserito il kit accessori in scatola dedicata che comprende il certificato di autenticità, il telo coprimoto dedicato e le componenti che permettono di trasformare la moto in configurazione biposto.

Supreme ha poi lavorato con Ducati e Aldo Drudi, di Drudi Performance, a una collezione di abbigliamento tecnico, per chi vorrà sfruttare le doti sportive dello Streetfighter V4 Supreme in pista o sui passi di montagna. La collezione è composta da una tuta racing Dainese, un giubbotto di pelle Dainese, un casco Arai RX-7 V EVO Helmet e guanti in pelle Spidi C1.

La collezione lifestyle è invece composta di una track Jjacket, una hooded work jacket, una soccer jersey, track pants, due t-shirt e un cappellino, che verranno messi in vendita esclusivamente attraverso i canali Supreme così come il casco e i guanti. La tuta racing e il giubbotto Dainese sono disponibili esclusivamente attraverso il programma Ducati SuMisura per i soli clienti di Streetfighter V4 Supreme.



