Biker Fest International all'insegna delle due ruote

La trentottesima edizione di Biker Fest International accende i motori, tra due ruote e intrattenimento. Domani, sabato, sarà il giorno dell'inaugurazione ufficiale con le autorità regionali e la madrina Justine Mattera.

L'evento motoradunistico ha visto fin da giovedì pomeriggio, migliaia di motociclisti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei che hanno cominciato a sfilare sui viali di Lignano Sabbiadoro e nel villaggio nell'area Luna Park.

L'inaugurazione ufficiale è prevista alle 12 di venerdì 10 maggio sul Main Stage, con la tradizionale presenza delle autorità regionali, provinciali e locali. A salutare la folla dei biker sarà l'attrice e showgirl Justine Mattera, madrina dell'edizione 2024.

Tante le attività in programma fin dal giovedì, a partire dal tradizionale Custom Bike Show targato IMC (Italian Motorcycle Championship). Quest'anno avrà l'onore di ospitare, in veste di giudici d'eccezione, gli organizzatori del Bike Show di Norrtälje (Svezia), il contest nato nel lontano 1971 e organizzato dallo storico Twin Club MC Norrtälje.

Evento nell'evento custom, con la novità del Chicano Show, la 38^ edizione della BFI punta i riflettori sulle preparazioni in stile messicano. Il trend di origine sud-californiana è già popolarissimo negli Stati Uniti e da qualche tempo sta conquistando anche i biker europei, con il suo estroverso mix di colori sgargianti, manubri altissimi, verniciature raffinate e finiture.

Dall'Area Luna Park sono già partiti già da ieri i moto tour, alla scoperta delle bellezze del Friuli e della Venezia Giulia, grazie agli itinerari sviluppati da Promoturismo FVG in collaborazione con Terre Di Moto. Dalla mattinata di venerdì e per tutto il fine settimana si potranno seguire gratuitamente i MotoTours guidati dal MotoClub Morena FMI, che porteranno i motociclisti a visitare alcuni tra i luoghi più suggestivi del territorio di confine.

