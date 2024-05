Porte aperte in Suzuki per la nuova gamma moto

Due giornate di 'porte aperte' nelle concessionarie Suzuki per scoprire e provare le novita a due ruote. Durante il fine settimana del 18 e 19 maggio, la casa motociclistica giapponese premetterà quindi di provare le sue moto prima di un eventuale acquisto. Il Porte Aperte avrà luogo nelle concessionarie Suzuki aderenti e darà l’opportunità agli appassionati di tutta Italia di provare gratuitamente le novità 2024. Gli amanti del turismo saranno felici di osservare la GSX-S1000GX che sposta l'accento sull'attitudine sportiva o su quella turistica con le versioni speciali Touring o Sport.

Gli appassionati del racing, potranno invece ammirare la GSX-8R che incarna 'l’anima R' di Suzuki e deriva dalla piattaforma sviluppata attorno al motore bicilindrico parallelo da 776 cc e manovellismo a 270°. Sul fronte delle moto enduro, in concessionaria si potranno testare anche le moto della gamma V-Strom. Per partecipare al Porte Aperte Suzuki, il cliente dovrà visitare il sito Suzuki https://moto.suzuki.it/index.aspx, accedere alla sezione Provala e selezionare il modello di interesse. Successivamente, verranno mostrate sulla mappa tutte le concessionarie Suzuki per selezionare il concessionario presso il quale richiedere la prova della moto prescelta.

