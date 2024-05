Passione Ducati celebrata a livello globale con #WeRideAsOne

L'evento globale #WeRideAsOne di Ducati si è svolto lo scorso fine settimana all'insegna della passione per le rosse di Borgo Panigale. L'appuntamento in diversi paesi del mondo ha chiamato a raccolta i ducatisti per la sua terza edizione, pensata anche per scaldare i motori in vista del World Ducati Week in programma luglio a Misano.



L'organizzazione della giornata di sabato 4 maggio è stata curata dalle concessionarie ufficiali Ducati in stretta collaborazione con i 347 Ducati Official Club locali che, insieme, hanno dato vita a itinerari personalizzati per ogni città. Oltre 18.000 Ducatisti provenienti da più di 50 nazioni del globo hanno preso parte a #WeRideAsOne.

Anche quest'anno il lungo corteo di Ducati e Scrambler Ducati ha colorato i luoghi più emblematici del pianeta tra Ecuador, New York, Palermo, ma anche Glasgow, Varsavia, Rio de Janeiro, Hawaii, Ningbo, Medellín, Città del Messico, Auckland e Nuova Delhi. Queste sono solo alcune delle città che hanno fatto da cornice alle parate su due ruote. In Italia, Ducati Milano ha organizzato un itinerario che ha condotto i partecipanti fino all'Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina. Al gruppo di appassionati si è unito anche Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati, che ha preso parte ai giri di pista in sella ad una Multistrada V4 Pikes Peak.

Tanti dipendenti Ducati hanno partecipato accanto agli appassionati all'evento organizzato dal Factory Store di Borgo Panigale, che partendo da Bologna ha portato il corteo di ducatisti fino al Lago della Ninfa sul Monte Cimone.

Per celebrare la passione per Ducati e ancora prima del WDW di luglio, gli appassionati e i tifosi dei Campioni del Mondo MotoGP potranno anche immergersi nell'atmosfera della Tribuna Ducati al Gran Premio d'Italia che si disputerà all'Autodromo Internazionale del Mugello nel weekend di sabato 1 e domenica 2 giugno.



