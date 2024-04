Lambri (Piaggio), 'Vespa è mito e icona del design italiano'

"Festeggiamo i Vespa World days, un'occasione speciale per celebrare un mito, un'icona del design italiano ed è una festa speciale perché si celebra a Pontedera che è la casa di Vespa, un veicolo di successo negli ultimi dieci anni è stato prodotto in più di due milioni di esemplari". Lo ha detto Marco Lambri, capo Centro stile Gruppo Piaggio, oggi a Pontedera (Pisa) a margine della Vespa Parade che ha richiamato migliaia di visitatori anche al Museo Piaggio.

"Quello di Vespa - ha aggiunto - è un successo globale. E il segreto di questo successo è essere un prodotto sempre attuale, al passo con i tempi, che ha saputo cambiare senza cambiare, non dimenticando il passato ma sapendo guardare al futuro.

Soprattutto Vespa ha saputo interpretare i gusti che cambiano, le tecnologie che cambiano e le esigenze della società che sta cambiando". L'ultima dimostrazione del fascino di Vespa ce la danno anche i numeri dell'esemplare da collezione per i 140 anni di Piaggio prodotto in soli 140 'pezzi': in questi giorni di Vespa days sono state aperte le ordinazioni al Vespa village di Pontedera e online: le prenotazioni già pervenute sono migliaia e dunque la Vespa da collezione è già introvabile".



