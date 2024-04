Vespa world days a Pontedera, sindaco 'occhi del mondo su città'

"Su Pontedera si stanno posando gli occhi del mondo e sono occhi affascinati da un mito, quello della Vespa, che stiamo celebrando proprio nel luogo dove è nato". Lo ha detto il sindaco di Pontedera (Pisa) Matteo Franconi, che insieme a migliaia di altri appassionati ha in sella alla sua Vespa ha girato in lungo e in largo la città che dal 18 al 21 aprile ospita i Vespa World Days.

"La città e l'intero territorio - ha aggiunto - stanno ospitando un evento di portata internazionale che ha fatto atterrare a Pontedera, in Valdera, nella provincia di Pisa e ben oltre, migliaia di appassionati provenienti da oltre 50 Paesi". In città operano già da ieri 200 volontari della protezione civile, ha spiegato l'assessore Mattia Belli, "distribuiti su tre turni di 18 ore ciascuno per garantire la massima accoglienza alle decine di migliaia di vespisti e loro accompagnatori che fino a domenica verranno a Pontedera". "Tutte le strutture ricettive di gran parte della provincia pisana - conclude Franconi - sono sold out da settimane". In serata concerto in centro con Cricca e Street Clerks e l'animazione di Radio Deejay. In giornata invece i Vespa club associati al Vespa club mondiale hanno eseguiti tour in sella alle loro Vespe a Lajatico, Lari, Volterra, Monte Pisano e Pisa.

