Se la Vespa diventa arte, live painting a Pontedera

Nata 78 anni dalla mente di Corradino D'Ascanio, la Vespa oggi diventa arte e invade Pontedera (Pisa), la città della Piaggio che ospita dal 18 al 21 aprile i Vespa World Days, con le opere degli artisti Paolo Amico, Nico Lopez Bruchi, David Pompili e Skim. Una vera e propria invasione pop che non si limita alle opere ospitate dal Palp, ma sommerge la città con virtuosismi e performances per festeggiare il mito Vespa. L'evento, patrocinato dalla Regione Toscana, con la regia di Alberto Bartalini è prodotto dal Comune di Pontedera e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera.

Paolo Amico, artista che vive e lavora tra Milano e la Versilia, oggi in città ha lavorato alla riproduzione di una celebre immagine di Corradino D'Ascanio con la Vespa coinvolgendo bambini, passanti e turisti. Per il suo live painting utilizza pezzi di Vespa come se fossero un pennello.

Nico Lopez Bruchi è un urban artist che farà rivivere un luogo antico e pieno di storie di Pontedera e della Piaggio: il Crec, ovvero il circolo ricreativo dei dipendenti. Un grande murale racconterà la storia dei lavoratori della fabbrica con la contemporaneità del fenomeno migratorio. Le opere di Skim e Davide Pompili completano la mostra che anima le strade di Pontedera nei giorni in cui è capitale mondiale del vespismo, consacrandola anche come città dell'arte contemporanea.



