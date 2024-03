Ducati alla Milano Design Week con la sua 'Forma'

Alla Milano Design Week in programma ad aprile non mancherà Ducati, che sarà tra i brand protagonisti dell'edizione 2024 per partecipare al momento più importante dell'anno per l'industria del a livello internazionale, tra stile e valori della casa, al Fuorisalone.

La partecipazione di Ducati avverrà attraverso 'Forma - Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale', ovvero una mostra che illustra nel dettaglio il processo con cui prende vita il design delle moto Ducati, tramite la ricerca continua dell'incontro tra l'armonia delle forme e la funzionalità tecnica.

La mostra sarà allestita presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (accesso da Via Olona, 6 bis) e sarà aperta al pubblico dal 16 al 21 aprile con i seguenti orari: martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 aprile dalle ore 10 alle ore 20, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile dalle 10 alle 21.



