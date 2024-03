Si scaldano i motori per il World Ducati Week 2024

Cominciano a scaldarsi i muori per il prossimo World Ducati Week, in programma dal 26 al 28 luglio e per il quale sono ora disponibili i biglietti sul sito Ducati.com. In occasione dell'evento, il Misano World Circuit Marco Simoncelli e l'intera Riviera Adriatica torneranno ad accogliere le migliaia di appassionati che si presentano sempre puntuali ad ogni edizione. Il World Ducati Week richiama infatti persone da ogni angolo del pianeta, che arrivano in Italia pur di celebrare la propria passione per il mondo delle due ruote e per le rosse di Borgo Panigale, tra esperienze di guida, première di nuovi prodotti, momenti di divertimento, parate di moto, sessioni di incontro con i piloti e tante altre iniziative create su misura per assecondare la passione di ducatisti e fan di ogni età.

Il grande raduno organizzato da Ducati cresce e si migliora edizione dopo edizione e a Borgo Panigale i lavori sono già partiti con l'obiettivo di rendere il World Ducati Week 2024 il miglior WDW di sempre. Tra gli ingredienti, una gamma prodotto sempre più ampia, una serie di esperienze per i partecipanti, diverse proposte di intrattenimento sia nei programmi diurni che in quelli serali e un grande spazio riservato all'universo Ducati Corse.

In un programma che è in via di definizione, di sicuro ci sarà la 'Race of Champions', confermata come momento clou anche del World Ducati Week 2024. Nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio i piloti Ducati scenderanno in pista a Misano e si sfideranno, dando vita a una gara.

I biglietti per partecipare al WDW 2024 sono acquistabili sul sito Ducati e sono disponibili nella formula Pass Biker (partecipante con moto) e Pass Visitor (passeggero o partecipante a piedi) con validità per una o per tutte e tre le giornate dell'evento. Entrambi i Pass danno accesso a tutte le aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte gratuitamente a tante attività.

Inoltre, per tutti i possessori del biglietto WDW sarà possibile visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a una tariffa ridotta. L'ingresso all'evento è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Asia, Africa, America e Oceania, e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA