Husqvarna pronta a svelare la nuova Svartpilen 801

Dopo numerose indiscrezioni e foto con livrea camuffata, Husqvarna Motorcycles ha confermato l'arrivo della Svartpilen 801 in versione 2024. Presentata dalla casa motociclistica come combinazione di prestazioni, agilità e stile contemporaneo, la nuova 'media' della gamma naked sarà svelata il prossimo 19 marzo.

Accreditata di un peso di soli 181 kg e una potenza di 105 CV erogati dal compatto motore bicilindrico parallelo, la Svartpilen 801 è dotata di un pacchetto tecnologico di alto livello per massimizzare la sicurezza e l'esperienza di guida.

Nelle ultime settimane il prototipo della nuova moto è stato visto girare nelle condizioni più estreme, dalle piste innevate del Nord Europa, con le gomme chiodate, fino ad uno scivoloso ovale di dirt track.

La novità Husqvarna è stata pensata per essere una moto versatile, caratterizzata da uno stile essenziale, come tutte i modelli della casa, con sovrastrutture minimaliste ad avvolgere il telaio a traliccio. Le sospensioni WP sono regolabili, l'ammortizzatore di sterzo e il cambio elettronico Easy Shift di serie garantiscono poi il comfort di guida e il controllo della moto.



