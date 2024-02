MotoGp: ecco la nuova Honda Hrc 2024 guidata da Marini e Mir

La Honda ufficiale della MotoGp si presenta a Madrid per la stagione 2024. La grande novità in casa Hrc è Luca Marini (il fratello di Valentino Rossi), chiamato a raccogliere la pesante eredità di Marc Marquez. Al suo fianco ci sarà Joan Mir, in cerca di riscatto come tutta la casa giapponese dopo le ultime stagioni difficili. Con le nuove concessioni in termini di sviluppo Honda punta a tornare ai vertici.

Lo sponsor Repsol ha preso il posto nella parte bassa della carena di Red Bull che non è più partner Honda dopo il passaggio dell'otto volte iridato in Ducati Gresini. Nella parte principale della carena c'è direttamente la scritta Honda con il logo Hrc, una scritta bianca con sfondo blu navy incorniciata dal rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA