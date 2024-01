Harley Davidson si rifa' il 'trucco' per la gamma 2024

La gamma Harley-Davidson si rinnova per il 2024, tra anticipazioni e altre novità annunciate per fine gennaio. La casa motociclistica di Milwaukee ha infatti svelato nelle scorse ore una prima parte della sua nuova gamma, presto disponibili presso le concessionarie ufficiali Harley-Davidson di tutto il mondo.

Se altri nuovi arrivi saranno svelati a breve, i modelli 2024 in edizione limitata Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (Cvo) e le principali novità Harley-Davidson saranno protagonisti di uno speciale filmato di lancio intitolato 'American Dreamin' sul sito H-D.com alle ore 10 del prossimo 24 gennaio.

I modelli rinnovati nel 2024, appartengono alle categorie della gamma Harley-Davidson Grand American Touring, America Touring, Cruiser, Sport, Trike ed Adventure Touring. Se la gamma touring è stata pensata per i motociclisti più viaggiatori, le Cruiser sono improntate allo stile del marchio, unito alla possibilità di personalizzazione.

La gamma Sport strizza invece l'occhio alle prestazioni e alla tecnologia all'avanguardia che vanno ad aggiungersi alla tradizione Harley-Davidson. Trike è poi la sigla che definisce la sicurezza di un veicolo a tre ruote.



