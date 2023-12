Bmw R 1300 Gs e Metzeler quasi sul 'tetto' del mondo

Moto e pneumatici di serie per una sfida fino a raggiungere quasi il 'tetto' del mondo. Un team in rappresentanza del brand Metzeler e di Bmw Motorrad, in sella a una flotta di Bmw R 1300 Gs equipaggiate con pneumatici Metzeler Karoo 4, ha infatti raggiunto e superato i 6000 metri di altitudine partendo dal livello del mare. Il tutto in meno di 24 ore.

L'ascesa è quella che ha visto i piloti impegnati sulla parete Nord del Nevado Ojos del Salado, dove la spedizione ha toccato quota 6006 metri in sole 19 ore e 22 minuti, per poi arrivare fino all'altitudine massima di 6027 metri.

L'impresa prevedeva un percorso di acclimatamento in progressiva ascesa al Circuito de los Seis Miles, sulle pendici del Nevado Ojos del Salado, situato al confine tra Argentina e Cile e che con i suoi 6891 metri è il vulcano attivo più alto del mondo, e sul suo gemello, il Nevado de Incahuasi alto 6610 metri.

Le Bmw R 1300 GS equipaggiate con pneumatici Metzeler Karoo 4 sono poi ridiscese al livello del mare sulle rive dell'Oceano Pacifico, a Bahia Inglesa, per partire alle ore 15 locali del 6 dicembre per attraversare il deserto dell'Atacama e raggiungere il Nevado Ojos Del Salado, riuscendo a superare i 6000 metri di altitudine in meno di 24 ore. Obiettivo raggiunto alle ore 10.22 del 7 dicembre.

I piloti che hanno guidato le Bmw R 1300 Gs di serie in ogni loro particolare, gommate Metzeler Karoo4, sono stati Salvatore Pennisi, direttore testing e technical relation Metzeler, Christof Lischka, head of Bmw Motorrad development, Michele Pradelli, campione italiano di enduro estremo e tester della rivista italiana InMoto, oltre a Karsten Schwers, tester e giornalista del magazine tedesco Motorrad.

