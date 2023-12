Aprilia Racing con Trackhouse per la MotoGp

Aprilia Racing ha siglato un accordo triennale con la struttura statunitense Trackhouse, già protagonista nel campionato automobilistico Nascar. Capitanato dall'ex pilota Justin Marks, il team americano porterà in pista le Rs-Gp come Indipendent Team.

In sella sono stati confermati i piloti Miguel Oliveira e Raùl Fernandez, alla loro seconda stagione sui prototipi italiani. La partnership vedrà Aprilia Racing farsi carico di tutti gli aspetti tecnici, dalla gestione delle moto in pista allo sviluppo durante la stagione, attraverso una struttura dedicata.

"Siamo felici ed orgogliosi - ha commentato Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing - di accogliere Trackhouse nella famiglia Aprilia Racing. Quello che sono stati capaci di costruire in pochissimo tempo nella Nascar è un biglietto di presentazione straordinario, che anticipa quale sia il potenziale di questa partnership".

"Merito di Justin Marks e del suo team - ha detto ancora Rivola - che ho conosciuto grazie all'amico di lunga data PJ Rashidi e con il quale abbiamo avuto fin da subito una particolare sintonia sia sul fronte delle ambizioni tecniche sia per quanto riguarda gli sviluppi di marketing e comunicazione in un mercato importante come quello statunitense. Il nostro impegno aumenterà sensibilmente, una responsabilità che assumiamo volentieri perchè, ne sono certo, ci permetterà di crescere ancora di più".

