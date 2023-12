Ducati celebra i successi sportivi 2023 con Campioni in Festa

Dopo la conclusione della stagione sportiva 2023, Ducati si prepara a celebrare le vittorie ottenute nei campionati mondiali di MotoGP, WorldSBK e WorldSSP e per questo ha organizzato il prossimo 15 dicembre l'evento Campioni in Festa.

La festa Ducati avrà luogo presso l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, e sarà a ingresso gratuito. L'occasione - si legge in un comunicato - consentirà a tutti i partecipanti di condividere la gioia di un 2023 da sogno celebrando insieme alla squadra di Borgo Panigale che, con impegno e passione, ha reso possibile questi risultati.

Alla festa parteciperanno Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Campione del Mondo MotoGP, Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), Campione del Mondo WorldSBK, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing WSSP), Campione del Mondo WorldSSP, insieme anche a Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), rispettivamente 2° e 3° nel mondiale MotoGP.

L'evento aprirà le porte alle ore 20.00 e sarà caratterizzato da un ricco programma che includerà uno spettacolo con l'intervento sul palco dei piloti e di altre figure chiave del mondo Ducati, a cui farà poi seguito un DJ set che proseguirà fino alla chiusura, prevista intorno alle 00.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA