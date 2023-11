Vespa e (Red) ancora insieme contro l'Aids

E' stata rinnovata anche per il biennio 2024-2025 la partnership tra il Gruppo Piaggio e (Red), l'organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver, che crea partnership con i brand più iconici al mondo per dar vita a prodotti destinati alla raccolta di fondi per combattere e porre fine all'Aids e alle pandemie globali.

La collaborazione tra Vespa e (Red), avviata nel 2016, ha dato vita a prodotti che si sono vestiti di rosso per sostenerne la causa, dalla prima (Vespa 946) Red alla (Vespa Primavera) Red, fino alla più recente (Vespa Elettrica) Red.

Nel corso della partnership con (Red), i clienti Vespa di tutto il mondo hanno quindi contribuito alla causa dell'organizzazione benefica che ha raccolto oltre 1.5 milioni di Usd destinati al Global Fund, fondo globale per la lotta all'Aids, tubercolosi e malaria.

In occasione del 1 dicembre, giornata mondiale della lotta contro l'Aids, Vespa organizzerà alle ore 17 un talk aperto al pubblico, presso il proprio spazio Motoplex Milano City Lounge, in Via Broletto 13. Protagoniste dell'incontro, finalizzato alla sensibilizzazione sul tema dell'educazione sessuale, saranno saranno Elena Di Cioccio e Lavinia Farnese.

Dal 2024, invece, verrà lanciata una capsule di abbigliamento e accessori Vespa (Red) in vendita presso i flagship stores del Gruppo Piaggia e i canali on-line. La nuova collezione sarà disponibile nei negozi a partire dal maggio del 2024 e includerà un hoodie in cotone, un giubbotto impermeabile in tessuto tecnico e una t-shirt, tutti in rosso (Red).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA