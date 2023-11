Ducati punta al futuro e la gamma è pronta all'appuntamento

E' stata una Ducati World Première ricca più che mai, quella andata in scena quest'anno, tra appuntamenti sul web e dal vivo, ad Eicma 2023. Tante le novità presentate dalla casa di Borgo Panigale e che arriveranno sul mercato nel 2024.

La famiglia Multistrada si è arricchita quest'anno della nuova V4 S Grand Tour, la moto pronta per viaggiare grazie a una dotazione di serie completissima, così come dell'incredibile V4 Rs, la Multistrada più sportiva, esclusiva ed emozionante mai creata grazie al motore Desmosedici Stradale dotato di frizione a secco.

Il mondo Adventure di Ducati si è completato poi anche con la DesertX. A fianco della versione standard, perfetta per chi usa la moto tutti i giorni e anche nei viaggi più avventurosi, anche la DesertX Rally, ospitata anche dallo stand Ducati ad Eicma e nata dalla vittoriosa esperienza dell'Erzbergrodeo con Antoine Meo. La Rally è rivolta agli amanti dei Raid e dell'Adventouring più impegnativo, forte di una componentistica estremamente pregiata di derivazione racing.

Novità in chiave 2024 è stata anche quella del nuovo Hypermotard 698 Mono, una vera fun-bike divertente, essenziale, leggera e allo stesso tempo bella, prestazionale e sofisticata come tutte le Ducati. Ricca di tecnologia derivata dal mondo Panigale, la nuova arrivata rappresenta una novità epocale nella gamma Ducati.

Rinnovata anche la gamma Scrambler, con i nuovi modelli che si propongono come la scelta pensata per chi vuole una moto dallo stile riconoscibile, dinamica e divertente, accessibile e sicura per un uso quotidiano. La moto è stata rivista dal punto di vista estetico e può contare su numerose novità in fatto di tecnologia.

Ora, per la nuova gamma Ducati è tempo per arrivare sulle strade, in attesa della prossima World Première che proietterà la casa di Borgo Panigale ancora più nel futuro.



