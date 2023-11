Primo test ufficiale 2024 con Pirelli per Moto2 e Moto3

Al termine dell'ultimo Gran Premio di questa stagione, lunedì 27 novembre, team e piloti dei Campionati Moto2 e Moto3 si fermeranno ancora un giorno presso il Circuito Ricardo Tormo di Valencia per il primo test ufficiale 2024 con pneumatici Pirelli, dopo quello privato svolto ad inizio settembre a Barcellona.

Questa sarà l'ultima giornata di test per quest'anno prima della prossima stagione, che inaugurerà ufficialmente l'era Pirelli in Moto2 e Moto3 con i test ufficiali che si svolgeranno a Jerez de la Frontera dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 prima del primo Gran Premio in Qatar.

"Quello di Barcellona è stato un primo test privato e si è svolto in condizioni plug&play - ha commentato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto - ovvero senza poter settare al meglio la moto visto che team e piloti erano ancora nel bel mezzo dei rispettivi campionati. I feedback sono stati comunque molto positivi e in quel caso l'obiettivo era prima di tutto quello di verificare se le misure e le mescole da noi selezionate fossero adeguate". I pneumatici a disposizione dei piloti per il test di Valencia sono gli stessi già utilizzati a Barcellona, sia in termini di misure che di mescole, ovvero gli slick Diablo Superbike e quelli da bagnato Diablo Rain. Non pneumatici prototipali ma standard, ovvero che possono essere acquistati da qualsiasi motociclista perché regolarmente in vendita.



