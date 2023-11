Federazione motociclistica, la moto è più efficiente in città

Anche in condizioni di poco traffico la moto rimane il mezzo più efficiente in termini di tempo e costi per muoversi in un contesto urbano: a sostenerlo è la Fmi (Federazione motociclistica italiana, che ha organizzato a Torino un Mobility Test, mettendo a confronto auto, moto e bici tutte full electric, inserendo quindi il tema della transizione ecologica nella prova. A organizzare il test è stata la commissione educazione stradale della Fmi ed è stata inserita anche una persona che ha utilizzato i mezzi pubblici.

Il percorso ha visto la partenza alle 14.48 da via Giordano Bruno 191 (sede Piemonte Fmi), in zona Lingotto per raggiungere la Basilica di Superga, fuori città, sulla collina, percorrendo in media 15 chilometri. Le moto hanno impiegato 25 minuti con un consumo sotto i tre kWh, circa 0,80 euro, le auto 36 minuti con un consumo di sei kWh, circa 2 euro, le e-bike 60 minuti 0,4 kWh circa 0,12 euro, il pedone con mezzi pubblici 90 minuti, costo medio biglietto 1,70 euro. Il traffico durante il tragitto è stato moderato.



