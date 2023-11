Ducati Hypermotard 698 Mono tra prestazioni e divertimento

Con l'obiettivo di emozionare tanto tra le curve di una pista quanto in città, nasce Ducati Hypermotard 698 Mono. A Borgo Panigale, per a nuova sfida, hanno deciso di applicare a un segmento inedito per Ducati, soluzioni tecniche derivate dal mondo Panigale per motore, elettronica e ciclistica, creando così una moto in grado dalle caratteristiche uniche.



L'Hypermotard 698 Mono, protagonista del quinto episodio della Ducati World Première, è quindi stata pensata e realizzata per raggiungere le massime performance su asfalto ed equipaggiata col nuovo Superquadro Mono, il monocilindrico stradale più sofisticato e prestazionale mai realizzato.

Questo motore, con una potenza massima di 77,5 CV e i 10.250 giri di rotazione massima, deriva dal bicilindrico della 1299 Panigale, dal quale eredita il pistone da 116 mm di alesaggio, la camera di combustione, le valvole di aspirazione in titanio e di scarico in acciaio e la distribuzione Desmodromica, ovvero la stessa soluzione che Ducati utilizza in MotoGP.

Peculiare, anche il pacchetto elettronico che permette ai meno preparati di imparare a guidare come un pilota da Supermotard, supportati dall'Abs Cornering che per questa moto vanta settaggi appositamente sviluppati per gestire la 'guida di traverso' in pista.

Lo stesso pacchetto permette ai piloti più esperti di sfruttare al meglio l'elevata potenza del motore Superquadro Mono e la ciclistica. L'Hypermotard 698 Mono unisce la precisione dell'avantreno delle sportive Ducati all'agilità tipica delle Supermotard, per una guida facile, intuitiva e soprattutto divertente.

Sul fronte del design, tutto è pensato per esaltare la presenza del nuovo motore Superquadro Mono e lo stile combina i tratti distintivi dei Supermotard da gara come essenzialità, aggressività, e leggerezza visiva con la pulizia e raffinatezza delle superfici a cui i ducatisti sono abituati.

Il risultato è una moto snella e slanciata, con sovrastrutture ridotte al minimo che esaltano lo sviluppo verticale del nuovo Superquadro Mono. La sella alta e piatta, il parafango anteriore alto, la coda affilata e le tabelle portanumero posteriori, sono tutti elementi che ne confermano l'attitudine.

In linea con lo stile Ducati, i cerchi in lega a cinque razze con disegno a Y, poi, uniscono il look sportivo al vantaggio della leggerezza.

Il nuovo Hypermotard 698 Mono sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da gennaio nel classico Ducati Red con telaio verniciato a polvere, oppure nella versione Rve, con grafica dedicata, telaio nero e quickshifter Dqs di serie.

Per i piloti più giovani, in possesso di patente A2, Ducati offre la versione con potenza limitata a 35 kW. In questa versione il Superquadro Mono eroga 43,5 CV a 6.250 giri e 5 kgm a 5.750 giri.



