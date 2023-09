Due ruote protagoniste per Garmin all'Italian Bike Festival

Dal 15 al 17 settembre, i riflettori tornano puntati su Misano per l'Italian Bike Festival, che richiamerà appassionati e addetti ai lavori del mondo delle due ruote. Garmin sarà presente con tutto il suo ecosistema e la gamma Tacx, dedicata all'allenamento indoor.

Si tratta per Garmin della quinta partecipazione all'evento, cresciuto in maniera esponenziale di anno in anno e al quale l'azienda partecipa in grande stile, con uno spazio espositivo ancora più ampio rispetto alle passate edizioni, a riconferma dell'importanza del mondo delle due ruote per l'azienda statunitense, e con tutto l'ecosistema dedicato alla bici e all'allenamento indoor.

Nello spazio sarà possibile toccare con mano e ricevere informazioni e approfondimenti sulla gamma indoor Tacx, che torna al centro della scena in vista della stagione autunnale ormai alle porte e visto che l'allenamento sui rulli è entrato a far parte della quotidianità del ciclista.

Con la sua ampia gamma di smart trainer, Garmin punta a essere un riferimento anche per l'allenamento tra le mura domestiche, dalla Tacx Neo Bike Plus, top di gamma, insieme allo Smart Trainer Tacx Neo 2T e fino alla serie Flux. Italian Bike Festival sarà l'occasione di vedere dal vivo anche altri prodotti Garmin dedicati alla bici, a partire dai più recenti ciclocomputer, serie Edge 540 e 840 disponibili, insieme al più grande Edge 1040.

