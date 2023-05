Alvaro Bautista visita lo stabilimento Brembo

Alvaro Bautista ha visitato stamane il reparto racing della Brembo situato a Curno, a pochi chilometri da Bergamo. Una tappa intermedia, prima di proseguire per circa 350 chilometri verso Sud, direzione Emilia Romagna, dove lo aspetta il quinto round stagionale del mondiale WorldSbk sul circuito Marco Simoncelli di Misano.

Insieme al suo staff Aruba.it Racing - Ducati Team, l'attuale campione del mondo WorldSbk è stato accolto dall'amministratore delegato di Brembo Daniele Schillaci e da alcuni collaboratori dell'azienda bergamasca che lavorano ogni giorno a stretto contatto con Bautista e con il suo team. Il pilota spagnolo si è intrattenuto per qualche ora tra i reparti produttivi dell'azienda. Bautista è stato poi accompagnato dallo staff Brembo presso il quartier generale dell'azienda, situato all'interno del Kilometro Rosso.

"È un orgoglio avere qui con noi oggi un campione come Alvaro Bautista. Nel Motorsport, lavoriamo a fianco dei team e dei loro piloti, anno dopo anno, perseguendo progresso tecnologico, performance e sicurezza in modo indissolubile, come solo Brembo sa fare da tantissimi anni", sostiene Mario Almondo di Brembo Performance.

"Ringrazio tutte le persone della Brembo che oggi mi hanno invitato a visitare la loro sede. Sono rimasto affascinato nel vedere quanta passione e dedizione ci sia in ogni fase di lavorazione degli impianti frenanti", afferma Alvaro Bautista.

"Io corro - aggiunge - in Superbike e i freni mi aiutano in ogni gara, ma qui producono pinze, pastiglie e dischi per tanti team e piloti, è davvero incredibile".