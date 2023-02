Ktm 390 Adventure si rifà il trucco e punta al fuoristrada

La piccola della gamma Adventure di Ktm si rinnova e punta sempre più verso il fuoristrada. Per il modello 390 Adventure, ovvero l'entry level della famiglia Travel della casa motociclistica, si ripresenta in scena con nuove colorazioni e una versione con ruote a raggi.

Pensata anche per un uso quotidiano, le caratteristiche tipiche della KTM 390 Adventure sono la leggerezza, l'agilità per muoversi nel traffico urbano e una potenza sufficiente per avventurarsi anche sugli sterrati. Il tutto, per una moto semplice, dai consumi ridotti, concepita per affrontare il fuoristrada leggero.

Per il 2023, poi, la Adventure 390 si rifà il look e si arricchisce di una nuova versione più orientata all'offroad, dotata di robuste e leggere ruote a raggi in alluminio anodizzato nero, da 19" all'anteriore e 17" al posteriore.



Capisaldi del modello rimangono il leggero e resistente telaio a traliccio in acciaio, dotato di telaietto posteriore amovibile, oltre all'affidabile monocilindrico 4 tempi da 373 cm3, dotato di doppio albero a camme in testa, quattro valvole, contralbero per limitare le vibrazioni e iniezione elettronica.

Il motore genera una spinta progressiva e costante, con una potenza massima di 44 CV e 37 Nm di coppia.

Come le sorelle maggiori, anche la Ktm 390 Adventure 2023 è dotata di un'elettronica di bordo raffinata, con comando dell'acceleratore Ride by Wire, Traction Control, Cornerign ABS, modalità Offroad e relativo Abs Offroad. Il tutto viene gestito dal pilota tramite una pulsantiera ennegata nel blocchetto manubrio di sinistra, combinata ad un display Tft a colori da 5".